رسميا.. تشيلسي يعلن تمديد تعاقده مع توماس توخيل حتى 2024

توخيل. (تويتر)

وقع توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي على عقد مدته عامان مع فريقه الحالي بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا (2020-2021).

وحل المدرب الألماني بدلا من فرانك لامبارد في يناير، وقاد تشيلسي أيضا للوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول أربعة أشهر منذ توليه المسؤولية.

ووقع توخيل على عقد مدته 18 شهرا مع تشيلسي في هذا الوقت، ولكن تم مكافأته لبدايته الناجحة مع الفريق بتمديد عقده لينتهي بنهاية موسم 2024/2023.

وقال توخيل للموقع الرسمي لتشيلسي اليوم الجمعة: «لا يمكنني تخيل فرصة أفضل لتجديد تعاقدي، سعيد بهذه التجربة وسعيد للغاية للبقاء كجزء من عائلة تشيلسي.. هناك المزيد ونتطلع لخطواتنا المقبلة بطموح وترقب كبير».

توخيل قاد تشيلسي في 30 مباراة، حقق الفريق فيهم 19 انتصارا، وتلقى خمس هزائم، بجانب ستة تعادلات، ولم يتلق سوى 16 هدفا.