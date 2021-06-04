الأرجنتين تكتفي بنقطة أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 02:21 مساء
ميسي. (إنترنت)

اكتفى منتخب الأرجنتين بالتعادل الإيجابي (1-1) مع ضيفه تشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، صباح الجمعة.

ونفذ ليونيل ميسي ركلة جزاء بنجاح في منتصف الشوط الأول بعد تدخل من جييرمو ماريبان على لاوتارو مارتينيز، فيما أدرك أليكسيس سانشيز التعادل في الدقيقة 37 بعد تمريرة من جاري ميديل.

وأنقذ كلاوديو برافو حارس تشيلي ركلة حرة من ميسي ليحافظ على التعادل في نهاية الشوط الأول، وكانت المباراة التي لعبت في سانتياجو ديل إسترو هي الرسمية الأولى للأرجنتين منذ نوفمبر الماضي.

وضغطت الأرجنتين بمرور الوقت لكن تشيلي صمدت حتى في ظل غياب أرتورو فيدال لإصابته بفيروس كورونا.

وحافظت الأرجنتين على سجلها الخالي من الهزيمة على أرضها أمام تشيلي للمباراة 35 على التوالي كما أنها لم تخسر في آخر 12 مباراة منذ الهزيمة أمام البرازيل في قبل نهائي كأس كوبا أميركا في 2019.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات المؤهلة للنهائيات في قطر برصيد 11 نقطة من خمس مباريات متأخرة بنقطة واحدة عن البرازيل التي تلعب ضد الإكوادور، الجمعة، وتأتي تشيلي في المركز السادس بخمس نقاط من خمس مباريات.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة إلى النهائيات فيما يخوض خامس الترتيب ملحق التصفيات العالمية.

وفي وقت سابق، فازت بوليفيا (3-1) على ضيفتها فنزويلا فيما اكتفت أوروجواي بالتعادل دون أهداف مع باراجواي في مونتيفيديو.

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