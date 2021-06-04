الحضور الجماهيري يزين مباريات المنتخب الألماني في يورو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 01:56 مساء
جماهير المنتخب الألماني. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن منتخب ألمانيا لن يخوض مبارياته في دور المجموعات ببطولة يورو 2020، المقرر إقامتها في يونيو الجاري، دون حضور جماهيري.

وقالت صحيفة «بيلد»، وفقا لـ«كورة» إن هناك اجتماع عُقد بين مجلس الوزراء مع مسؤولي مقاطعة بافاريا، اليوم الجمعة، بمدينة ميونخ، لاتخاذ قرار بشأن الحضور الجماهيري في اليورو.

وأسفر الاجتماع عن الموافقة على السماح للجماهير بدخول ملعب أليانز أرينا بنسبة 20% من سعة الاستاد، ما يعني خوض ألمانيا مبارياتها في مرحلة المجموعات بحضور 14 ألف مشجع على الأقل.

وكانت هناك شكوك حول الحضور الجماهيري في اليورو بمدينة ميونخ، التي ستستضيف عددًا من مباريات البطولة رفقة 10 مدن أخرى بمختلف أنحاء القارة العجوز.

ومن المقرر أن يخوض المانشافت أولى مبارياته في البطولة المؤجلة منذ العام الماضي، ضد فرنسا يوم 15 يونيو الجاري، فيما سيلتقي بعدها البرتغال ثم المجر.

يذكر أن مدينة ميونخ ستستضيف أيضًا مباراة واحدة في الدور ربع النهائي، وذلك في الثاني من يوليو المقبل.

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