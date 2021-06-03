رسميا.. برشلونة يعلن استمرار كومان

رونالد كومان. (إنترنت)

أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الخميس، استمرار المدرب الهولندي رونالد كومان مع البارسا في الموسم المقبل (2021-2022).

وقال خوان لابورتا، رئيس برشلونة في اجتماع اليوم: «بعد فترة التفكير، أريد أن أعلن أننا سنواصل العقد الحالي مع رونالد كومان».

وأضاف: «نحن مرتاحون جدا لأن المحادثات مع كومان كشفت عن أن لدينا وحدة في المعايير بشأن ما يجب القيام به في الموسم المقبل، بالإضافة إلى تقييمنا لما حدث في الموسم الماضي».

يذكر أن برشلونة مع رونالد كومان لم يحصد إلا لقب كأس ملك إسبانيا، بينما خسر الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر المحلي.