الاتحاد الأيرلندي يؤكد استضافة مباراة السوبر الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 07:05 مساء
كأس السوبر الأوروبي. (إنترنت)

قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، باتريك نيلسون، إنه تلقى تأكيدا من الاتحاد الأوروبي (يويفا) بخصوص استضافة بلاده لمباراة كأس السوبر الأوروبي 2021.

وأضاف الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، عبر بيان صحفي صادر عن اتحاد بلاده اليوم الخميس: «تواصلنا عن قرب مع نظرائنا في الاتحاد الأوروبي، وتناقشنا وسعداء على تأكيد إقامة المباراة في بلفاست».

وتابع الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، تصريحاته بالتنويه أن ما يخص الحضور الجماهيري وترتيبات المباراة سيتم الإعلان عنها عند الانتهاء منها.

يذكر أن مباراة كأس السوبر الأوروبي ستقام يوم 11 أغسطس المقبل بين فريقي تشيلسي الإنجليزي ـ بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، ونظيره الإسباني فياريال، بطل الدوري الأوروبي.

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