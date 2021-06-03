رسميا.. «كرويف» ينضم لبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 03:17 مساء
جوردي كرويف. (إنترنت)

 

أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، التعاقد مع جوردي كرويف، لينضم للأمانة الفنية للنادي، اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

وقال النادي، خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: «جوردي كرويف الذي كان لاعبًا في الفئات الأدنى، ولعب للفريق الأول بين عامي 1993 و1996، يعود إلى نادي برشلونة في منطقة استراتيجية مثل كرة القدم».

وتابع البيان: «كان وصول جوردي كوريف ممكنًا بفضل تعاون النادي الصيني شينزين، الذي تولى جوردي تدريبه في عام 2020».

وأوضح: «لعب رئيس النادي الصيني دورًا رائعًا، لتسهيل رحيله إلى برشلونة على الرغم من سريان عقده، ويسعدنا بحث إمكانيات التعاون في المستقبل».

وسيلعب جوردي دورًا في الأمانة الفنية التي تتكون حاليًا من رامون بلانيس وماتيو أليماني، حيث سيختص بالتواصل مع مدرب الفريق الأول من خلال منصب مستشار التعزيزات.

واتجه جوردي كرويف بعد اعتزاله كرة القدم عام 2010، للعمل كمدير رياضي ثم أصبح مدربًا، وكانت آخر محطاته مع نادي شينزين الصيني.

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