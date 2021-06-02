«كونتي» يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 09:18 مساء
أنطونيو كونتي (فوتبول إيطاليانو)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، من العودة إلى الدوري الإنجليزي مجددا.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» العالمية، إن أنطونيو كونتي في محادثات متقدمة جدًا مع مسؤولي توتنهام الإنجليزي، وأصبح قريبًا ليكون المدرب الرسمي خلفًا لجوزيه مورينيو.

وأضافت «الشبكة» أن توتنهام تقدم بالفعل في مفاوضاته مع المدرب الإيطالي كونتي لتدريب الفريق الموسم المقبل، وتجري المحادثات حول المشروع المحتمل والعقد والراتب.

وأعلن نادي توتنهام الإنجليزي، فى وقت سابق، رسميًا عن إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، من منصب المدير الفني للفريق، عقب التعادل الأخير أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

كما رحل كونتي عن تدريب فريق إنتر ميلان الشهر الماضي، بعد أن قاده لاستعادة لقب الدوري الإيطالي، وبات قريبا من العودة للعاصمة البريطانية لندن بعد تجربة سابقة مع تشيلسي.

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