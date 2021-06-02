تقليص الفرق في الدوري الفرنسي إلى 18

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 08:45 مساء
الدوري الفرنسي. (إنترنت)

ذكرت جريدة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن أندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ستتقلص من 20 ناديا إلى 18 من موسم 2023-2024، بعد تصويت رابطة الدوري الفرنسي لصالح ذلك الاقتراح.

وضم دوري الأضواء 18 ناديا في الماضي لكنها زادت إلى 20 ناديا في موسم 2002-2003، وفي الشكل الحالي للبطولة يهبط آخر فريقين في الترتيب، بينما يخوض صاحب المركز 18 مواجهة فاصلة للنجاة من الهبوط.

وتوصلت الرابطة لاتفاق موقت لتقليل عدد الأندية، بحيث تهبط أربعة أندية في موسم 2022-2023 ويصعد فريقان من الدرجة الثانية.

وتم التصويت على بدء تنفيذ القواعد الجديدة، حيث جاءت تسعة أصوات لصالح البدء في موسم 2022-2023 ومثلها لموسم 2023-2024، قبل أن يقترح فنسن لابرون رئيس الرابطة عدم إجراء هذا التحول حتى 2023-2024.

ويضم دوري الدرجة الأولى الألماني 18 فريقا أيضا بين البطولات المحلية الأوروبية الكبرى، إذ يشهد الموسم 34 جولة بدلا من 38 جولة في حال مشاركة 20 فريقا.

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