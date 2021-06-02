برشلونة يحسم الجدل بشأن مصير مدربه «كومان»

المدرب الهولندي رونالد كومان. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تجديد مجلس إدارة نادي برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، الثقة في استمرار المدرب الهولندي رونالد كومان لموسم آخر.

وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو»، وفقًا لـ«كورة» إن برشلونة سيعلن، غدًا الخميس، استمرار كومان على مقعد المدير الفني لموسم آخر، عقب اجتماع مجلس الإدارة.

وأشارت الجريدة الإسبانية إلى أن كومان وافق على تحويل جزء من راتبه الثابت إلى متغيرات، حيث سيحصل عليه إذا صعد الفريق لمنصات التتويج.

وأوضحت الجريدة أن عقد كومان مع برشلونة سيتضمن أيضًا التجديد لموسم آخر، بناء على تحقيق أهداف محددة مع الفريق في الموسم المقبل.

وتابعت الجريدة الإسبانية أن كومان التقى برافا يوستي نائب الرئيس وماتيو أليماني المدير الرياضي، أمس الثلاثاء، من أجل التخطيط للموسم الجديد.

وينتهي عقد كومان مع برشلونة في صيف 2022، لكن إدارة برشلونة ترددت في إعلان استمراره عقب نهاية الموسم المنصرم، بسبب خسارة المدرب الهولندي، للقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.