هل يتم استبعاد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 07:06 مساء
دوري أبطال أوروبا, (إنترنت)

قال الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ثيودوروس ثيودوريديس، إنه قد يتم استبعاد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأوضح «ثيودوريديس»، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية اليوم الأربعاء: «هذا ممكن. إذا لم تتبع هذه الأندية القواعد، فيمكن استبعادها. هذا يعتمد عليها. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأندية الأخرى قبلت القواعد».

وتابع: «أود توضيح شيء ما، لأنه كان هناك تفسير خاطئ للحقائق.. لن يكون هذا قرارا شخصيا من الرئيس، بل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو اللجنة التنفيذية لليويفا».

وأضاف: «الأندية الثلاثة المذكورة هي من بين الأفضل في العالم، لكن بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جميع الأندية متساوية ونحن ندافع عن قيم مثل الاحترام والمساواة.. إذا خالفت القواعد، سيتعين عليها مواجهة العواقب التي تقررها الهيئات المستقلة في الاتحاد. إذا لم توافق على قرار السلطات التأديبية فلها الحق في الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية».

وأعلن 12 ناديا المشاركة في دوري «السوبر الأوروبي»، لكن بعد تهديدات من جانب (يويفا)، أعلنت تسعة أندية انسحابها وهي: ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان. 

بينما تمسكت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بالمشروع، وأكدت أنها لن تنسحب منه، الأمر الذي ترتب عليه فتح تحقيق تأديبي معها من قبل (يويفا) وأصبحت مهددة بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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