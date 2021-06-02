برشلونة يبرم الصفقة الثالثة للموسم الجديد

البرازيلي إيمرسون (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، رسميا، ثالث صفقاته من اللاعبين للموسم الكروي الجديد بتفعيل عقد شراء الظهير البرازيلي إيمرسون، لتتواصل تحركات رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، من أجل تدعيم الفريق بالصفقات المؤثرة استعدادا للموسم الكروي الجديد، بعدما خيب الفريق الكتالوني آمال جماهيره في الموسم الماضي بصورة كبيرة.

وأنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثالث لجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني «الليغا»، كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرا من دور الستة عشر على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم ينجح الفريق سوى في حصد لقب كأس ملك إسبانيا، وأعلن برشلونة رسميا عن حسم صفقة الظهير البرازيلي إيمرسون، من نادي ريال بيتيس، ليكون ثالث صفقاته للموسم الجديد بعد التعاقد مع الثنائي المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والمدافع الإسباني إريك جارسيا، في صفقتي انتقال حر، عقب انتهاء عقديهما مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بحسب ما نقله موقع «آس» الإسباني.

وقدم إيمرسون موسما رائعا مع فريق ريال بيتس، ورشحه الكثيرون لدخول تشكيلة الموسم في «الليغا» الإسبانية، مما دفع مسؤولي برشلونة لتفعيل عقد شرائه، وضمه إلى كتيبة الفريق في الموسم الجديد، وكان برشلونة قد ضم إيمرسون من فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي بعقد مشترك مع فريق ريال بيتيس، ولعب أول موسمين مع الفريق الأندلسي، وتم وضع شرط في العقد يمنح برشلونة حق شرائه نهائيا بعد الموسمين مقابل تسعة ملايين يورو فقط.

ووفقا لما أعلنه نادي ريال بيتيس، سينتقل اللاعب إيمرسون دي سوزا إلى نادي برشلونة اعتبارا من أول يوليو المقبل، ويحتفظ ريال بيتيس بنسبة 20 في المائة من أي صفقة بيع مستقبلية للاعب البرازيلي، وأبلغ النادي الكتالوني، نظيره ريال بيتيس بالفعل أنه سيدفع تسعة ملايين يورو اللازمة للحصول على جميع حقوق المدافع الدولي، الذي وقع للنادي الأندلسي في يناير 2019، وفقا لما تم الإعلان عنه، الإثنين الماضي في الإذاعة الرسمية.

وخاض إيمرسون (22 عاما)، مع ريال بيتيس خلال موسمين ونصف الموسم، 79 مباراة رسمية، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع عشر تمريرات حاسمة، مما ساعد هذا العام في تأهل الفريق إلى الدوري الأوروبي.

وانضم إيمرسون مؤخرا إلى معسكر المنتخب البرازيلي الحالي، والذي يستعد لخوض مباريات مهمة في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكذلك لخوض نهائيات بطولة كوبا أميركا، التي تحتضنها بلاد السامبا، بعد نقلها من الأرجنتين وكولومبيا.