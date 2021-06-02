صلاح خارج قائمة أفضل لاعب في «البريميرليغ»

محمد صلاح (أرشيفية : الإنترنت)

خرج نجم ليفربول محمد صلاح من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم للدوري الإنجليزي «البريميرليغ» من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وأعلنت رابطة اللاعبين قائمة تضم ستة مرشحين للجائزة، ليس من بينهم صلاح الذي نافس على جائزة هداف الدوري حتى الجولة الأخيرة.

وينافس على الجائزة كل من برونو فيرنانديز، صانع ألعاب مانشستر يونايتد، وهاري كين مهاجم توتنهام، ورباعي مانشستر سيتي، فيل فودين وكيفن دي بروين وروبن دياز وإلكاي غوندوغان.

فيما ينافس السداسي، بوكايو ساكا وديكلان رايس وماسون غرينوود وماسون ماونت وفيل فودين وترينت ألكسندر أرنولد، على جائزة أفضل لاعب شاب.

وترشح صلاح من قبل رابطة الدوري الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2020-2021، وسجل جناح ليفربول 22 هدفا وصنع خمسة في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ووجود صلاح في القائمة المختصرة المكونة من ثمانية لاعبين للجائزة السنوية التي فاز بها موسم 2017-2018.

وينافس صلاح كل من كيفن دي بروين وروبن دياز ثنائي مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجاك غريليش قائد أستون فيلا، وهاري كين مهاجم توتنهام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماش سوتشيك، لاعب وست هام يونايتد، للحصول على جائزة هذا الموسم.