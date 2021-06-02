الاتحاد الإنجليزي يغرم تشيلسي وليستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 10:19 صباحا
المشادة في مباراة تشيلسي وليستر سيتي (إنترنت)

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تطبيقه غرامة قدرها 22500 جنيه إسترليني (31851 دولارا) على ناديي تشيلسي وليستر سيتي؛ بسبب عدم سيطرتهما على اللاعبين، خلال مشاجرة في مباراة بالدوري الممتاز، خلال شهر مايو الماضي، قبل ختام الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ».

ووجهت اتهامات إلى الناديين، بعد اشتباك لاعبي الفريقين بالقرب من الخط الجانبي باستاد ستامفورد بريدج، خلال فوز تشيلسي (2-1) في 18 مايو، وحدثت الواقعة في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن دفع أنطونيو روديغر، مدافع تشيلسي، ريكاردو بيريرا، لاعب ليستر، بعد ارتكابه مخالفة ضد بن تشيلويل، بحسب ما نقلته «رويترز».

وقال الاتحاد الإنجليزي، في بيان: «اعترف كلا الناديين بفشلهما في ضمان تصرف اللاعبين بصورة مناسبة والامتناع عن السلوك الاستفزازي في الدقيقة 93 من المباراة».

وحسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي، قبل أن يسحق ضيفه إيفرتون 5-0، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 86 نقطة، في صدارة الترتيب العام، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 59 في المركز التاسع.

وفي 11 مايو الماضي، أهدى ليستر سيتي، لقب الدوري الإنجليزي، إلى مانشستر سيتي، بعد فوزه على مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، على ملعبه «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة الـ36 من «البريميرليغ»، ليلحق لستر بمانشستر يونايتد الهزيمة، ويهدي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة في تاريخه.

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