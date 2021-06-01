نادال يتجاوز بوبيرين في بداية مشواره برولان جاروس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 09:14 مساء
نادال. (تويتر)

استهل رفائيل نادال حملته للفوز بلقب فرنسا المفتوحة للتنس، للمرة 14، ليمدد رقمه القياسي بفوز بثلاث مجموعات متتالية على الأسترالي الشاب أليكسي بوبيرين، اليوم الثلاثاء.

وبدأ اللاعب الإسباني المباراة بقوة أمام منافسه، البالغ عمره 21 عاما، لكن بوبيرين اقترب مع ذلك من أن يصبح أول لاعب ينجح في انتزاع مجموعة من نادال على الملاعب الرملية في باريس منذ فعلها دومينيك ثيم في نهائي 2019.

وتمكن بوبيرين في البقاء في المباراة في الأشواط الأولى بفضل ضرباته القوية، لكن بعد أن خسر إرساله في الشوط السابع، فرض نادال سيطرته على المباراة وبدأ في طريقه لفوز سريع على ملعب فيليب شاترييه.

لكن بوبيرين المصنف 63 عالميا، الذي واجه نادال لأول مرة في مدريد الشهر الماضي، لم يخسر دون قتال، وبدأ في إزعاج حامل اللقب بضربات إرسال قوية.

وكسر إرسال نادال ليتقدم 4-2 في المجموعة الثالثة، وحصل على نقطتين لحسم المجموعة والنتيجة 5-3، قبل أن يرتكب خطأ مزدوجا في النقطة الأولى ويهدر الثانية.

ولم يلعب نادال، المصنف الثالث، هذا العام، حيث يسعى للفوز باللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى، وهو رقم قياسي، بكامل طاقته، لكنه انتصر في الشوط الفاصل بسهولة ليفوز في 26 مجموعة متتالية في فرنسا المفتوحة.

وينتظر الفرنسي ريشار جاسكيه منافسه نادال في الدور الثاني، يوم الخميس، حيث سيحتفل اللاعب الإسباني بعيد ميلاده الـ35.

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