نقل فيدال إلى المستشفى بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 07:04 مساء
فيدال . (أرشيفية : إنترنت)

بات من المقرر غياب أرتورو فيدال، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، عن مباراتي منتخب بلاده تشيلي أمام كل من الأرجنتين وبوليفيا ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد نقله إلى المستشفى عقب ثبوت إيجابية عينته في فحوص فيروس كورونا المستجد.

وتحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب في بطولة كوبا أمريكا أيضا، والتي من المقرر أن تنطلق في 13 يونيو الجاري، فيما كشف فيدال، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن تعرضه للعدوى من خلال صديق له أصيب بكورونا دون ظهور أي أعراض عليه.

وقال فيدال: «في هذا الوقت أرغب في أن أكون على أرض الملعب، لكنني سأدعم زملائي وأشجعهم بكل ما أوتيت من قوة».

وذكر المنتخب التشيلي أن فيدال يخضع للملاحظة في المستشفى، كما أنه تم عزله عن الفريق منذ أكثر من 72 ساعة، وأوضح المنتخب أن باقي اللاعبين جاءت عيناتهم سلبية بعد إجراء فحوصات لهم.

ونشر فيدال مؤخرا صورا له بعد تلقيه تطعيم كورونا، حيث نصح الجميع بضرورة التطعيم إذا أمكن ذلك.

وانضم فيدال إلى إنتر ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي، في سبتمبر العام 2020، وذلك بعد أن لعب موسمين مع برشلونة الإسباني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لعبة ورق لإحياء لهجات يونانية قديمة
ثقافة وفن
تقليص الفرق في الدوري الفرنسي إلى 18
رياضة عالمية
«المركزي» التركي يسعى لتهدئة الأسواق بعد تسجيل الليرة أدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة أولى مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
مجلس الاتحاد الروسي يقر قانونا «يمنع» المعارضين من المشاركة في الانتخابات
دولى
الرياضة الليبية تودع البنداق بعد صراع مع «كورونا»
رياضة محلية
رئيس مفوضية الانتخابات في حوار لـ«الوسط»: نتعهد بانتخابات نزيهة.. وهذه حقيقة ...
ليبيا
وزارة التعليم تحدد مادتين بلا امتحان
ليبيا
السفير البريطاني في ليبيا يتحدث إلى «بوابة الوسط» عن مستقبل المرتزقة والانتخابات...
ليبيا
ترتيبات أميركية قبل استئناف العمل من ليبيا تجنبا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الحشرات» مستقبل الطعام في مطعم فرنسي