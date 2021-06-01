بعد انضمامه إلى برشلونة.. أغويرو: لن أضغط على ميسي

أغويرو بقميص برشلونة. (إنترنت)

أكد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نجم برشلونة الجديد، أنه لن يضغط على مواطنه ليونيل ميسي، من أجل تجديد عقده في كامب نو.

وأعلن برشلونة رسميا، أمس الإثنين، ضم أجويرو في صفقة انتقال حر، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد ميسي بنهاية يونيو الجاري.

وسئل أجويرو عما إذا كان قد طلب من ميسي التجديد لبرشلونة، فأجاب وفقا لـ«كورة»: «لا يمكنني الضغط على ميسي من أجل البقاء، إنه كبير بما يكفي لتحديد مستقبله».

وأضاف: «سيتعين عليه ترتيب كل شيء مع وكلائه»، وعن مغامرته الجديدة مع برشلونة، أضاف: «أنا سعيد للغاية، إنه تحدٍ جديد بالنسبة لي».

وعن قرار «كونميبول» بنقبل بطولة كوبا أمريكا للبرازيل بدلا من الأرجنتين، علق: «نحن لا نحظى بوقت جيد هنا في الأرجنتين، قرار كونميبول كان صائبا جدا».

وأشار: «العدوى منتشرة في الأرجنتين، علينا أن نعتني بأنفسنا، لا نعرف متى سنصاب بالعدوى، كما يستغرق التعافي بعض الوقت».

واختتم «أغويرو»: «لقد مررت بوقت عصيب للغاية عندما أصبت وأنا لاعب، وبالتالي كفرد عادي، عليك أن تعتني بنفسك».