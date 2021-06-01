صلاح ينافس على جائزتي أفضل هدف ولاعب في «البريميرليغ» هذا الموسم

تتويج سابق لصلاح (أرشيفية - إنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائمة المرشحين للمنافسة على أفضل هدف في موسم 2020/2021، في «البريميرليغ».

وشهدت القائمة وجود جناح ليفربول محمد صلاح ضمن المرشحين، حيث اختارت الرابطة هدفه الثاني في مرمى وست هام خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة 21 على ملعب لندن الأولمبي، وانتهت لصالح الريدز بنتيجة 3-1.

وينافس هدف صلاح مع كل من هدف لاعب ليستر سيتي جيمس ماديسون في مرمى مانشستر سيتي (2-5)، وهدف مانويل لانزيني لاعب وست هام في مرمى توتنهام (3-3)، وهدف أولا ألينا لاعب فولهام في مرمى وست بروميتش (2-0).

أيضا المنافسة قائمة مع هدف سباستيان هالير لاعب وست هام في مرمى كريستال بالاس (1-1)، وهدف برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في مرمى إيفرتون (3-3)، وهدف إيريك لاميلا لاعب توتنهام في مرمى أرسنال (2-1)، وهدف خيسي لينجارد لاعب وست هام في مرمى وولفرهامبتون (2-3)، وهدف إيدنسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد في مرمى فولهام (1-1).

ويوجد صلاح ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021.

ومن المقرر أن ينافس صلاح كل من ثنائي مانشستر سيتي، كيفين دي بروين وروبن دياز، وماسون مونت لاعب تشيلسي، وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وهاري كين لاعب توتنهام، وجاك جريليش لاعب أستون فيلا وتوماش سوتشيك لاعب وست هام.

ويتمتع الجمهور بفرصة لعب دور مؤثر في نتيجة التصويت في جوائز أفضل لاعب ومدرب وهدف، وبحسب قواعد الجائزة، فإن أصوات الجمهور تمثل 10% من إجمالي الأصوات وسيتم دمجها مع أصوات اللجنة.

سبق وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول للموسم الحالي، ووصيف هدافي «البريميرليغ» برصيد 22 هدفا وبفارق هدف وحيد عن هاري كين المتوج بالجائزة.