الأستاذ أنشيلوتي يقترب بقوة من خلافة التلميذ زيدان في تدريب ريال مدريد

زيدان يوجه وأنشيلوتي يتابع (أرشيفية - إنترنت)

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي، يقترب بشدة من خلافة تلميذه القديم الفرنسي زين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وكشف عن أسباب رحيله في مفاجأة مدوية، أشار خلالها إلى عدم شعوره بالراحة بعد تأنيبه والتقليل من شأنه. وتلقى كارلو أنشيلوتي خلال الساعات الماضية مكالمة هاتفية من مسؤولي ريال مدريد من أجل معرفة رأيه في تولي تدريب الفريق الملكي في المرحلة الصعبة المقبلة، التي يتطلع خلالها ريال مدريد إلى العودة لمنصات التتويج من جديد عقب خروجه بلا ألقاب في الموسم الجاري، بحسب ما ذكره موقع «آس» الإسباني.

مسؤولو ريال مدريد اتصلوا بكارلو أنشيلوتي، الأمر الذي رحب به المدرب الإيطالي ليستعد للعودة من جديد لتدريب الفريق الذي قاده لتحقيق النجمة العاشرة في بطولة دوري أبطال أوروبا العام 2014.

ورغم أن كارلو أنشيلوتي يحتل المركز الثالث في قائمة المدربين المرشحين لتدريب ريال مدريد خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والإسباني راؤول جونزاليس مدرب الفريق الثاني أو الكاستيا في ريال مدريد، إلا أن الساعات الماضية شهدت اقتراب المدرب الإيطالي بسرعة من مقاعد بدلاء ريال مدريد.

وأنشيلوتي حاليا بمثابة خطة طوارئ عاجلة لإنقاذ ريال مدريد، وصانع سلام لاستئناف مشروع النادي الملكي على صعيد البطولات، بعد رحيل زين الدين زيدان، الذي بالمناسبة كان المدرب المساعد لكارلو أنشيلوتي حين قاد الأخير ريال مدريد في موسم 2013/2014 للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

ويرتبط كارلو أنشيلوتي بعقد طويل الأمد حتى العام 2024 مع إيفرتون الإنجليزي، ولكن فك ارتباطه بالنادي الواقع في شمال إنجلترا، لن يكون صعبا في ظل بدء مسؤولي إيفرتون بالفعل في البحث عن بديل له، ويعتبر البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، مدرب ولفرهامبتون السابق، الذي أنهى أخيرا عقده مع الذئاب أبرز المرشحين لخلافته.