أوليفر كان رئيسا جديدا لبايرن ميونخ بعد رحيل رومينيغه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 04:21 مساء
أوليفر كان يستمع لرومينيغه (أرشيفية - إنترنت)

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، أن كارل هاينز رومينيغه، سيرحل عن رئاسة النادي في نهاية يونيو الجاري، وذلك قبل ستة أشهر من الموعد الذي كان مقررا لذلك.

سيتولى أوليفر كان، والذي انضم لعضوية مجلس الإدارة منذ يناير 2020، رئاسة النادي خلفاً لرومينيغه، وكان مقررا أن يتولى أوليفر كان منصب الرئيس التنفيذي خلفا لرومينيغه في نهاية العام الجاري، لكن رومينيغه قال إن الصيف هو التوقيت الأكثر أهمية استراتيجية ومنطقية لتسليم المهام، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال رومينيغه: «نحن في نهاية سنة مالية، وفي الوقت نفسه، في بداية فترة جديدة مع جهاز فني جديد، الموسم الجديد يجب أن يكون مسؤولية أوليفر كان كرئيس تنفيذي جديد منذ البداية، هكذا يجب أن يكون الوضع».

وكان من المفترض أن يستمر عقد رومينيغه حتى 31 ديسمبر، لكنه قال إنه يرحل بمشاعر رضا وفخر، ولعب رومينيغه لـ«البافاري» بين عامي (1974 و1984)، وسيرحل عن النادي بعد (30 عاما) قضاها في المناصب الإدارية به.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لعبة ورق لإحياء لهجات يونانية قديمة
ثقافة وفن
تقليص الفرق في الدوري الفرنسي إلى 18
رياضة عالمية
«المركزي» التركي يسعى لتهدئة الأسواق بعد تسجيل الليرة أدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة أولى مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
مجلس الاتحاد الروسي يقر قانونا «يمنع» المعارضين من المشاركة في الانتخابات
دولى
الرياضة الليبية تودع البنداق بعد صراع مع «كورونا»
رياضة محلية
رئيس مفوضية الانتخابات في حوار لـ«الوسط»: نتعهد بانتخابات نزيهة.. وهذه حقيقة ...
ليبيا
وزارة التعليم تحدد مادتين بلا امتحان
ليبيا
السفير البريطاني في ليبيا يتحدث إلى «بوابة الوسط» عن مستقبل المرتزقة والانتخابات...
ليبيا
ترتيبات أميركية قبل استئناف العمل من ليبيا تجنبا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الحشرات» مستقبل الطعام في مطعم فرنسي