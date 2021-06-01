أوليفر كان رئيسا جديدا لبايرن ميونخ بعد رحيل رومينيغه

أوليفر كان يستمع لرومينيغه (أرشيفية - إنترنت)

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، أن كارل هاينز رومينيغه، سيرحل عن رئاسة النادي في نهاية يونيو الجاري، وذلك قبل ستة أشهر من الموعد الذي كان مقررا لذلك.

سيتولى أوليفر كان، والذي انضم لعضوية مجلس الإدارة منذ يناير 2020، رئاسة النادي خلفاً لرومينيغه، وكان مقررا أن يتولى أوليفر كان منصب الرئيس التنفيذي خلفا لرومينيغه في نهاية العام الجاري، لكن رومينيغه قال إن الصيف هو التوقيت الأكثر أهمية استراتيجية ومنطقية لتسليم المهام، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال رومينيغه: «نحن في نهاية سنة مالية، وفي الوقت نفسه، في بداية فترة جديدة مع جهاز فني جديد، الموسم الجديد يجب أن يكون مسؤولية أوليفر كان كرئيس تنفيذي جديد منذ البداية، هكذا يجب أن يكون الوضع».

وكان من المفترض أن يستمر عقد رومينيغه حتى 31 ديسمبر، لكنه قال إنه يرحل بمشاعر رضا وفخر، ولعب رومينيغه لـ«البافاري» بين عامي (1974 و1984)، وسيرحل عن النادي بعد (30 عاما) قضاها في المناصب الإدارية به.