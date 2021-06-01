القميص الجديد أولى شارات ريال مدريد لراموس بالرحيل ومغادرة الملكي

سيرجيو راموس (أرشيفية - إنترنت)

اقترب نادي ريال مدريد من منح قلب دفاع الفريق وقائده سيرجيو راموس شارة الرحيل لإنهاء مسيرته معه داخل جدران النادي الملكي، بعد 16 عاما قضاها داخل النادي، منذ أن وصل في صيف 2005 قادما من إشبيلية.

ظل مستقبل راموس معلقا منذ عدة أشهر، بعد العرض الذي قدمه ريال مدريد من أجل التمديد له، بسبب الخلافات بين الطرفين على تفاصيل العقد الجديد، حيث يرغب اللاعب في عقد لمدة موسمين مع زيادة في الراتب، بينما كانت فكرة النادي التوقيع لموسم واحد مع تخفيض 10% من راتبه الحالي، بسبب الأزمة الاقتصادية، بحسب ما تناوله موقع «24»، نقلا عن صحف إسبانية.

وحسب إذاعة «كادينا سير» فإن إعلان ريال مدريد عن قمصانه الجديدة لموسم 2021-2022، اليوم الثلاثاء، شهدت تداول صور لعدة لاعبين بالفريق مع القميص الجديد، في حين تغيب سيرجيو راموس.

وأوضحت أنه رغم حقيقة غياب عدد من لاعبي ريال مدريد، فإن عدم ظهور راموس بالقميص الجديد يعد الأبرز لكونه قائد الفريق، وكان وجوده شيئا أساسيا في الأعوام الماضية أثناء التقديم الرسمي للقميص الجديدة.