القميص الجديد أولى شارات ريال مدريد لراموس بالرحيل ومغادرة الملكي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 04:19 مساء
سيرجيو راموس (أرشيفية - إنترنت)

اقترب نادي ريال مدريد من منح قلب دفاع الفريق وقائده سيرجيو راموس شارة الرحيل لإنهاء مسيرته معه داخل جدران النادي الملكي، بعد 16 عاما قضاها داخل النادي، منذ أن وصل في صيف 2005 قادما من إشبيلية.

ظل مستقبل راموس معلقا منذ عدة أشهر، بعد العرض الذي قدمه ريال مدريد من أجل التمديد له، بسبب الخلافات بين الطرفين على تفاصيل العقد الجديد، حيث يرغب اللاعب في عقد لمدة موسمين مع زيادة في الراتب، بينما كانت فكرة النادي التوقيع لموسم واحد مع تخفيض 10% من راتبه الحالي، بسبب الأزمة الاقتصادية، بحسب ما تناوله موقع «24»، نقلا عن صحف إسبانية.

وحسب إذاعة «كادينا سير» فإن إعلان ريال مدريد عن قمصانه الجديدة لموسم 2021-2022، اليوم الثلاثاء، شهدت تداول صور لعدة لاعبين بالفريق مع القميص الجديد، في حين تغيب سيرجيو راموس.

وأوضحت أنه رغم حقيقة غياب عدد من لاعبي ريال مدريد، فإن عدم ظهور راموس بالقميص الجديد يعد الأبرز لكونه قائد الفريق، وكان وجوده شيئا أساسيا في الأعوام الماضية أثناء التقديم الرسمي للقميص الجديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لعبة ورق لإحياء لهجات يونانية قديمة
ثقافة وفن
تقليص الفرق في الدوري الفرنسي إلى 18
رياضة عالمية
«المركزي» التركي يسعى لتهدئة الأسواق بعد تسجيل الليرة أدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة أولى مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
مجلس الاتحاد الروسي يقر قانونا «يمنع» المعارضين من المشاركة في الانتخابات
دولى
الرياضة الليبية تودع البنداق بعد صراع مع «كورونا»
رياضة محلية
رئيس مفوضية الانتخابات في حوار لـ«الوسط»: نتعهد بانتخابات نزيهة.. وهذه حقيقة ...
ليبيا
وزارة التعليم تحدد مادتين بلا امتحان
ليبيا
السفير البريطاني في ليبيا يتحدث إلى «بوابة الوسط» عن مستقبل المرتزقة والانتخابات...
ليبيا
ترتيبات أميركية قبل استئناف العمل من ليبيا تجنبا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الحشرات» مستقبل الطعام في مطعم فرنسي