اتحاد الكرة يجتمع في بنغازي لتقديم كلمنتي الأسبوع المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 03:39 مساء
خافيير كلمنتي (أرشيفية - إنترنت)

يعقد المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعا مهما بمدينة بنغازي السبت المقبل، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، ويناقش أهم وأبرز الملفات المطروحة على الساحة، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لاتحاد اللعبة عبر «فيسبوك».

ويناقش الشلماني في اجتماعه تقديم المدرب الإسباني الجديد للمنتخب الليبي خافيير كلمنتي وطاقمه لوسائل الإعلام وتوضيح خارطة الطريق للمنتخب الوطني، حيث من المنتظر أن يصل المدرب إلى ليبيا بعد غد الخميس.
 
أيضا تشكيل لجان للمنتخبات الوطنية وتشكيل إدارة للكرة في المنتخب الأول، مع تغيير وتطوير المركز الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة القدم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

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