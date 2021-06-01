تشيلي ترحب بنقل كوبا أميركا إلى البرازيل

كأس كوبا أميركا (أرشيفية - إنترنت)

أكد المدير الرياضي لمنتخب تشيلي لكرة القدم، فرانسيس كاغيغاو، احترام قرار اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، بنقل مقر استضافة كوبا أميركا في نسختها الـ47 إلى البرازيل، بعد أن كان مقررا إقامة البطولة في البداية بكل من كولومبيا والأرجنتين.

أوضح كاغيغاو: «نحن هنا لتنفيذ القرار، كل لاعب وشخص مهتم بكوبا أميركا يرغب في المشاركة واللعب»، وكانت البرازيل استضافت أيضا النسخة الماضية في 2019، والتي توجت بها على حساب بيرو، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وشدد المسؤول على ضرورة أن تقام كوبا أميركا، تحت معايير صحية صارمة لحماية البعثات، ويفترض أن تقام البطولة من 13 يونيو وحتى 10 يوليو المقبل، وينتظر أن تخوض تشيلي أولى مبارياتها بالمجموعة الأولى ضد الأرجنتين.

وقرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» عدم إقامة بطولة كوبا أميركا في الأرجنتين وكولومبيا، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عند الأول والاضطرابات السياسية عند الثاني، وقال الاتحاد، في تغريدة على «تويتر»، إنه «نظرا للظروف الحالية، تقرر تعليق تنظيم كوبا أميركا في الأرجنتين، مضيفا أنه يدرس عروض دول أخرى أبدت اهتمامها باستضافة البطولة القارية».