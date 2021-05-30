رباعي إنتر أحد شروط كونتي لتدريب ريال مدريد

أنطونيو كونتي (إنترنت)

يعد الإيطالي أنطونيو كونتي هو الأبرز لتولي تدريب ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل، خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان، بعدما رحل كونتي عن صفوف إنتر ميلان، بعدما قاد الفريق للحصول على لقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم للمرة الـ19 في تاريخ النادي.

وذكرت جريدة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، أن كونتي طالب إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع 4 لاعبين من إنتر ميلان، من أجل تعزيز صفوف الفريق بالموسم المقبل، بحسب ما نقله موقع «24»، وهم:

1- أشرف حكيمي

يريد كونتي التعاقد مع المغربي حكيمي، والذي يعرف ريال مدريد جيداً، كما أن «الملكي» يملك بند شراء عقد اللاعب مقابل 45 مليون يورو.

2- لاوتارو مارتينيز

ارتبط الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال الفترة الأخيرة، بالانتقال لصفوف ريال مدريد، كما أن إنتر ميلان لن يمانع رحيل اللاعب، خصوصاً وأن الفريق الإيطالي بحاجة إلى الأموال من أجل تسديد الديون.

3- نيكولا باريلا

يعد لاعب خط الوسط الإيطالي نيكولا باريلا، من بين أبرز لاعبي كونتي خلال موسمه الماضي مع إنتر ميلان، قيمة اللاعب في السوق تبلغ 65 مليون يورو، ويملك مع الفريق الإيطالي عقداً حتى يونيو 2024، وفي حال رحل إيسكو فسيكون باريلا هو أفضل بديل للإسباني.

4- أليساندرو باستوني

يريد كونتي التعاقد مع مواطنه باستوني، لكن الصفقة لن تكون بالسهلة، خصوصاً وأن إنتر ميلان نجح مؤخراً في تمديد عقد اللاعب حتى 2023، لكن التعاقد مع باستوني قد يكون مفيد لريال مدريد، من أجل تعويض رحيل راموس المحتمل.

وجاء رحيل كونتي عن إنتر ميلان بشكل مفاجئ بعد أيام من تتويجه ببطولة الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، بسبب عدم اقتناعه بخطة النادي لخفض التكاليف في الموسم المقبل.

ويدرس إنتر خفض التكاليف في النادي، حيث يرغب في بيع لاعبين بقيمة 90 مليون يورو بجانب خفض الرواتب بنسبة 15%، ولفتت التقارير إلى أن كونتي لم يجتمع مع مسؤولي النادي، وتم التواصل عبر الهاتف قبل الرحيل عن إنتر.

تولى كونتي تدريب إنتر في شهر مايو العام 2019، وكان من المقرر أن ينتهي عقده مع «نيراتزوري» بنهاية الموسم المقبل، وبحسب ما ذكرته جريدة «لا غازيتا ديلو سبورت»، فإن كونتي كان يرغب في إنهاء عقده مع إنتر ميلان، لولا بعض الخلافات.