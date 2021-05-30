الزمالك بطلا لأفريقيا في السلة برعاية الـ«NBA»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 11:03 مساء
فريق سلة الزمالك بطلا لأفريقيا (فيسبوك)

توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بالبطولة الأفريقية للأندية الأبطال، والتي أقيمت في رواندا، تحت رعاية الـ«NBA»، وذلك بعدما فاز الفريق بالمباراة النهائية على حساب الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة (63/76) ليحصد اللقب عن جدارة واستحقاق.

وشهدت المباراة ندية وإثارة منذ بدايتها حيث تفوق الفريق التونسي في الربع الأول من المباراة بنتيجة (17/22)، قبل أن ينجح الزمالك في التقدم في الربع الثاني بنتيجة (42/44)، وتقدم الزمالك فى الربع الثالث (51/55)، وسيطر على مجرياته، وظل في الربع الرابع متفوق فى الأداء والنتيجة (63/76).

الزمالك قدم مستويات مميزة بالبطولة، بعد تصدره لمجموعته بالفوز على فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة (55/71)، وعلى دوانس السنغالي بنتيجة (62/84) وعلى المجمع البترولى الجزائري بنتيجة (64/97)، ثم فاز الفريق على الشرطة الكاميروني في ربع النهائي بنتيجة (53/82) وفي نصف النهائي تخطى بيترو دي لواندا الأنغولي (71/89).

يقود الزمالك فنيا المدرب الإسباني أجوستي بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدرب عام وسمير جودة مدرب وطبيب الفريق إسلام جمعة، كما فاز والتر هودغ محترف فريق الزمالك بجائزة أفضل لاعب في البطولة الأفريقية لكرة السلة، وذلك بعد المستوى الرائع الذي قدمه خلال البطولة، ونجاحه في قيادة الفارس الأبيض للتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، ليصبح الزمالك أول فريق مصري يتوج ببطولة أفريقيا للسلة خارج الأراضي المصرية في انجاز تاريخي للنادي.

الزمالك حقق لقب بطولة أفريقيا للمرة الأولى في العام 1992، عندما تغلب على فريق جان دارك السنغالي بنتيجة (75/83)، في النهائي الذي أقيم وقتها في مصر.

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