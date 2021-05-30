صحفي أرجنتيني: برشلونة يفحص أغويرو طبيا والإعلان الرسمي بعد كوبا أميركا

أغويرو في نهائي دوري الأبطال (إنترنت)

يتواجد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في برشلونة استعدادًا لإجراء فحص طبي شامل غدا الإثنين تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، ونقلًا عن الصحفي الأرجنتيني بيرو بروناتي؛ فإن سيرجيو أغويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المنتهي عقده حديثًا، موجود الآن في برشلونة لإجراء فحص طبي في مستشفى برشلونة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وعانى المهاجم الأرجنتيني أغويرو من مشكلات كبيرة على مستوى ركبته اليسرى طوال الموسم، وأجرى جراحة للقضاء على هذه المشكلات، وبالتالي من الطبيعي أن يخضع لفحص طبي شامل قبل إعلان برشلونة بصورة رسمية عن التعاقد معه مجانًا، بحسب ما كشفه موقع «آس» الإسباني.

ويرغب برشلونة في خضوع سيرجيو أغويرو لفحص طبي شامل للوقوف على حالته البدنية قبل إتمام الصفقة، وبعد إجراء الفحص الطبي سيسافر أغويرو إلى الأرجنتين الثلاثاء للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده لخوض مباراتين مؤهلتين إلى مونديال قطر 2022، وبعدها سيشارك مع الأرجنتين في كوبا أميركا.

ولن يعلن برشلونة عن الصفقة بصورة رسمية ولن يقدم سيرجيو أغويرو، إلا بعد انتهاء بطولة كوبا أميركا، وبالتالي لن تصدر الإدارة الكتالونية أي بيان رسمي متعلق بالمهاجم الأرجنتيني المخضرم.