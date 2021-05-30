منتخب بلجيكا يعيد تيري هنري للعمل ويجبره على الاعتذار لـ«بي بي سي»

تيري هنري (أرشيفية : الإنترنت)

يعود النجم الفرنسي الدولي السابق تيري هنري للعمل ضمن الطاقم التدريبي لمنتخب بلجيكا خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020».

وعمل هنري كمساعد ثانٍ للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا العام 2018، وشهدت تأهل المنتخب البلجيكي للدور قبل النهائي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وسبق لهنري، الهداف التاريخي لفريق آرسنال الإنجليزي، أن تولى الإدارة الفنية لفريق موناكو الفرنسي في أكتوبر 2018، كما نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تغريدة لمنتخب بلجيكا لكرة القدم عبر حسابه على «تويتر»، حيث كتب: «عمل غير مكتمل، نرحب بعودة تيري هنري في فريق العمل ببطولة يورو 2020».

وعمل هنري أخيراً مديراً فنياً لفريق مونتريال إمباكت، المنافس ببطولة دوري المحترفين الأميركي، قبل أن يترك منصبه في فبراير الماضي، وكان من المقرر أن يكون هنري (43 عاماً)، الذي لعب أيضاً مع برشلونة الإسباني وموناكو، جزءاً من فريق خبراء هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» خلال البطولة، التي تقام في الفترة من 11 يونيو حتى 11 يوليو العام الجاري، لكن المحطة أعلنت أنه لم يعد مشاركاً الآن في تحليل مباريات المسابقة القارية.