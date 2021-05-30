تهديد لاعبة التنس اليابانية أوساكا وتغريمها 15 ألف دولار لحفاظها على صحتها الذهنية

اليابانية ناومي أوساكا (إنترنت)

أعلن منظمو بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، اليوم الأحد، أن اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية عالميا مهددة بالإقصاء في حال استمرارها بمقاطعة وسائل الإعلام.

وتم تغريم أوساكا التي أعلنت، في وقت سابق، أنها ستقاطع الإعلام للحفاظ على صحتها الذهنية، 15 ألف دولار أميركي، الأحد، لرفضها حضور المؤتمر الصحفي، بعد فوزها على الرومانية باتريسيا ماريا تيغ في الدور الأول، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وجاء في بيان: «لقد حذرنا ناومي أوساكا بأنه إذا استمرت في تجاهل التزاماتها الإعلامية أثناء البطولة، ستعرض نفسها لعقوبات أشد بما في ذلك الإقصاء من البطولة».