الآن: مانشستر سيتي 0 - 1 تشيلسي

يستقبل ملعب «الدرغاو» بمدينة بورتو البرتغالية، المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بين تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز بمجموع 4-1 في لقاءي الذهاب والإياب على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما تأهل تشيلسي للمباراة النهائية بعدما أقصى ريال مدريد الإسباني، بإجمالي نتيجة 3-1 في لقاءي الذهاب والإياب.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: رييس جيمس وأنطونيو روديغر وتياغو سيلفا وسيزار أزبيليكويتا وبن تشيلويل.

خط الوسط: كاي هافيرتز ونغولو كانتي وجورجينيو وماسون ماونت.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.