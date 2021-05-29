16500 عدد مشاهدي نهائي دوري أبطال أوروبا في المدرجات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 08:09 مساء
إجراءات مع جماهير مانشستر سيتي قبل نهائي دوري الأبطال (إنترنت)

يستمر وصول 12 ألف مشجع إنجليزي سيشاهدون من مدرجات ملعب «الدرغاو» في بورتو بالبرتغال، اليوم السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي وتشيلسي، إلى مطار المدينة البرتغالية، وسط إجراءات أمنية مشددة، لحين الانتهاء من وصول 80 رحلة جوية مقررة.

ومنذ الساعة 10 صباحا، تهبط طائرات قادمة من مانشستر ولندن في مطار بورتو «سا كارنيرو»، ومنه يجري نقل المشجعين على دفعات مقسمين على حسب فريقهم، تجنبا لاختلاط جماهير الناديين، كما يجري نقل مشجعي الفريقين إلى منطقتين مختلفتين، حيث سيبقون منفصلين لحين اكتمال عدد الجماهير المنتظر وصوله، ثم نقل الجميع إلى الملعب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وخلال رحلات الطيران الأولى التي هبطت اليوم، لم تحدث أي مشكلات من جانب المشجعين وساد الهدوء مطار سا كارنيرو، وحدثت أبرز المشكلات الليلة الماضية، في مناطق لا ريبييرا بالقرب من نهر دويرو، حيث تجمع المئات من المشجعين دون كمامات أو الحفاظ على مسافات فيما بينهم، وسط غناء وهتافات.

وتقام مباراة نهائي التشامبيونز ليغ في حضور جماهير، وخصصت 33% من سعة الملعب للجمهور الإنجليزي، وفي المجمل سيشاهد المواجهة من المدرجات 16500 متفرج.

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