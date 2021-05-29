240 مليون يورو قيمة مشروع برشلونة لتمديد عقد ميسي

الأرجنتيني ليونيل ميسي (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة، بخصوص عرض برشلونة، لإقناع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالبقاء مع «البارسا» في كامب نو، وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل، ولم يصدر أي تأكيد من اللاعب على الرحيل أو التجديد مع برشلونة، علما بأن النجم الأرجنتيني طلب الرحيل مجانا عن كامب نو الصيف الماضي.

وقالت جريدة «سبورت» الإسبانية: «إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا تخطط لمشروع مشترك مع ميسي، بعقد يمتد لعشرة أعوام، بموجب العقد سيجمع ميسي 240 مليون يورو فى السنوات الأربع الأولى من العرض، بحيث يبقى الأرجنتيني لاعبا لبرشلونة لمدة موسمين، ثم لاعبا في الدوري الأميركي لموسمين آخرين مع إنتر ميامي»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وبموجب العقد ستكون آخر مباراة لميسي مع برشلونة موسم 2022-2023، وبعد ذلك يلعب ميسي موسمين لإنتر ميامي، ويعود لبرشلونة في 2025-2026، ليكون شريكا وسفيرا للنادي حتى 2030.

وأكدت الجريدة أن لابورتا كان يريد أن يتم إنهاء المفاوضات مع ميسي قبل مغادرة اللاعب للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا، ويريد لابورتا أن ينقسم راتب ميسي كسفير لجزء ثابت رمزي بالإضافة لمتغيرات، في حين يريد ميسي رفع أجره الثابت عقب الاعتزال.

وأشارت إلى أن ميسي ووالده يركزان على المشروع الرياضي لبرشلونة، حيث يريد أن يمتلك برشلونة فريقا قويا قادرا على المنافسة على جميع الألقاب، علما أن برشلونة فشل في التتويج بلقب الدوري الإسباني في آخر موسمين، في حين نال لقب دوري أبطال أوروبا آخر مرة موسم 2014-2015.