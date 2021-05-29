سباليتي مدربا لنابولي خلفا لغاتوزو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 07:56 مساء
لوتشيانو سباليتي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي نابولي، اليوم السبت، عن تعاقده رسميا مع المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، لكي يتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، ونشر النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي، أن لوتشيانو سباليتي صاحب 62 عاما، هو المدرب الجديد لفريق الجنوب.

وقال رئيس النادي دي لورينتيس: «يسعدني أن أعلن أن لوتشيانو سباليتي سيكون مدربا لنابولي اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، مرحبا بلوتشيانو، سنقوم معا بعمل رائع»، بحسب ما ذكره موقع «24».

وسيتولى سباليتي مهمة تدريب نابولي، وذلك خلفا لمواطنه جينارو غاتوزو، الذي رحل عن الفريق، وسيتولى تدريب فيورنتينا في الموسم المقبل، وفشل غاتوزو في قيادة نابولي للتأهل لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تعادل في الجولة الأخيرة من «الكالشيو» أمام فيرونا 1-1.

وسيشارك نابولي خلال الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعدما احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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