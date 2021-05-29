التشكيل الأقرب لموقعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي

مباراة لتشيلسي أمام مانشستر سيتي (أرشيفية : الإنترنت)

يستقبل ملعب «الدرغاو» في بورتو بالبرتغال، المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بين تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، اليوم السبت، وتحديدا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز بمجموع 4-1 في لقاءي الذهاب والإياب على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما تأهل تشيلسي للمباراة النهائية بعدما أقصى ريال مدريد الإسباني، بإجمالي نتيجة 3-1 في لقاءي الذهاب والإياب.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، أليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: فيرناندينيو، إيلكاي جندوجان، فيل فودين.

خط الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا.