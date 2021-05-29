أليغري يفتح المزاد بين يونايتد وسان جيرمان على كريستيانو بعد اتجاه الاستغناء عنه في اليوفي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 11:41 صباحا
كريستيانو رونالدو (أرشيفية : الإنترنت)

كشف نادي يوفنتوس رغبته في استئناف اللعب من ماسيميليانو أليغري، دون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الانفصال عن أندريا بيرلو، في موسم مخيب للآمال من وجهات نظر عديدة للنادي الإيطالي، ويعتزم أليغري المراهنة على باولو ديبالا، بينما لا يرغب في الاعتماد على كريستيانو رونالدو، ولا يزال لدى البطل البرتغالي عقد لمدة عام آخر بقيمة 31 مليون يورو، حتى 30 يونيو 2022.

ويبدو أن مانشستر يونايتد الفريق الأكثر حرصا على ضم رونالدو في الوقت الحالي، على الرغم من بقاء باريس سان جيرمان أيضا في السباق، ووفقا للصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، سيحاول النادي الباريسي تجاوز يونايتد، والتوقيع مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، حيث قدم النادي عقدا سنويا بقيمة 30 مليونا لرونالدو.

سبق وكشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن نادي يوفنتوس، سيناقش مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مستقبله خلال الفترة المقبلة، وقالت جريدة «توتو سبورت» الإيطالية، إن الشكوك باتت تغلف مستقبل رونالدو في يوفنتوس بعد موسم صعب.

وفي نفس السياق، أشارت شبكة «سكاي سبورتس»، إلى أن إدارة بيانكونيري ستناقش مستقبل رونالدو، مما يشير إلى احتمال رحيله قبل عام واحد من نهاية عقده، وأوضحت جريدة «لاجازيتا ديلو سبورت»، أن رونالدو قد لا يكون سعيدا، لكنه يعلم أنه ليس من السهل العثور على ناد يضمن له نفس راتبه الحالي، والحل الأكثر ترجيحا بالنسبة له هو البقاء حتى نهاية عقده.

وذكرت الجريدة: «لا أحد كان يحلم بأن يكون رونالدو عبئا في يوفنتوس، فعلى الرغم من أنه حقق فوائد تجارية، فإنه قلل أيضا من موارد النادي في السوق، وأصبح الوضع أكثر تعقيدا بسبب جائحة كورونا».

وأتمت «لاجازيتا»: «هناك الكثير من الشكوك داخل جدران السيدة العجوز، لكن من المرجح أن يبقى رونالدو لموسم آخر».

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