الأهلي المصري يتوج بطلا لكأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 09:23 مساء
الأهلي المصري يتوج بطلا لكأس السوبر الأفريقي. (المركز الإعلامي على تويتر)

حقق فريق الأهلي المصري، لقب السوبر الأفريقي، مساء اليوم الجمعة، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت بينهما في قطر.

وسجل محمد شريف (57) وصلاح محسن (82) هدفي المباراة، التي شهدت حضور 2900 متفرج غالبيتهم من مشجعي الأهلي، شكلوا ما نسبته 30% من سعة الملعب، بعدما سمحت اللجنة المنظمة المحلية بتواجد الجماهير عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستعاد الفريق المصري لقب السوبر بعد غياب 7 سنوات منذ آخر تتويج في العام 2014، محققا الثنائية الأفريقية فوزه بلقب دوري الأبطال، وباحثا عن خماسية تاريخية في حال نجح بإضافة السوبر المحلية إلى لقبي الدوري والكأس.

وأصبح رصيد الأهلي من الألقاب القارية 22 لقباً خلال تاريخه، ليواصل تربعه على عرش كرة القدم الإفريقية.

الأهلي المصري يتوج بطلا لكأس السوبر الأفريقي. (المركز الإعلامي على تويتر)
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