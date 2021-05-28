«كورونا» يضرب حارس منتخب هولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 05:49 مساء
الحارس الهولندي ياسبر سيليسين. (إنترنت)

أعلن الاتحاد الهولندي، اليوم الجمعة، أن الفحوص كشفت إصابة ياسبر سيليسين، حارس مرمى المنتخب، بعدوى «كورونا».

وأوضح أن سيليسين خضع للعزل، ولكن لا يزال من المتوقع أن يكون ضمن صفوف المنتخب الهولندي في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وذكر الاتحاد الهولندي في بيان أن سيليسين لم تظهر عليه أي أعراض، لكنه لن يسافر إلى معسكر الطواحين، الذي يبدأ في البرتغال اعتبارا من الغد.

وأضاف الاتحاد: «سينضم سيليسين إلى المجموعة بمجرد أن يكون ذلك مسموحا به من الناحية الطبية».

ويستهل المنتخب الهولندي مشواره بالبطولة الأوروبية بمواجهة نظيره الأوكراني يوم 13 يونيو ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ثم يلتقي منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية. وتقام جميع مباريات المنتخب الهولندي في أمستردام.

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