تشيلسي يخطط للإطاحة بـ5 لاعبين من أجل مهاجم إنتر ميلان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 01:54 مساء
فريق تشيلسي.. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية أن تشيلسي يستعد للتخلي عن خمسة لاعبين، من أجل التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان والمنتخب البلجيكي، روميلو لوكاكو.

وقالت جريدة «ذا صن» البريطانية، إن مدرب الفريق اللندني، توماس توخيل، وضع عينه على مهاجم تشيلسي السابق، الذي قضى ثلاثة أعوام مع البلوز، وتمت إعارته لفترة، لعدم حصوله على فرصة اللعب مع الفريق الأول، قبل أن ينتقل في نهاية المطاف إلى إيفرتون، العام 2014.

وأوضحت «ذا صن» أن تشيلسي يخطط لبيع خمسة من لاعبيه، من أجل تمويل الصفقة، وهم: كيبا أريزابالاجا وكالوم هودسون أودوي وروس باركلي وروبن لوفتوس تشيك وتامي أبراهام.

ويريد تشيلسي التعاقد مع لوكاكو من أجل حل مشاكله الهجومية، لا سيما أنه أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، ولاعب الوسط الدفاعي، الإيطالي جورجينيو، يتصدر قائمة هدافيه برصيد سبعة أهداف.

وفاز لوكاكو بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، هذا الموسم، لكن مدرب الفريق، أنطونيو كونتي، قرر ترك النادي بعد خلافات مع الإدارة، وهو ما قد يشجع البلجيكي على الرحيل أيضا.

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