أليجري يقترب من قيادة يوفنتوس بعد عامين على رحيله

أليجري. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، عن أن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، استغنى عن خدمات مدربه أندريا بيرلو، وعين مدربه السابق ماسيميليانو أليجري بديلا له.

وقالت شبكة «سكاي إيطاليا» التليفزيونية، إن أليجري سيتولى تدريب النادي المنتمي لمدينة تورينو للمرة الثانية بعد عامين من رحيله بعد توصله لاتفاق مع إدارة النادي.

أضافت، إن ماسيميليانو أليجري قرر الموافقة علي تدريب يوفنتوس، وتم التوصل إلى إتفاق شفهي صباح اليوم، وسيوقع العقد في الساعات القليلة المقبلة.

أكملت: إن نادي يوفنتوس يعد البيان الرسمي، للإعلان عن رحيل أندريا بيرلو وتعيين أليجري خلفًا له خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأعلن ريال مدريد بشكل رسمي، رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن القيادة الفنية للملكي، احتراما لرغبته.