لاعبو ريال مدريد يودعون زين الدين زيدان بعد رحيله

لاعبو ريال مدريد يودعون زين الدين زيدان بعد رحيله. (إنترنت)

وجه لاعبو ريال مدريد، رسائل وداع بعد رحيل مدربهم الفرنسي زين الدين، عن منصبه، عقب الاتفاق مع إدارة النادي، ظهر اليوم الخميس.

وتوالت رسائل لاعبي ريال مدريد لوداع مدربهم، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال سيرجيو راموس عبر حسابه على «إنستغرام»: «هناك زيزو واحد فقط، وأتمنى لك الأفضل، أنت تستحق ذلك، وأنت شخص تحب الفوز.. استمتع بحياتك ومع عائلتك.. عناق كبير، شكرا».

وقال داني كارفاخال، على حسابه على «تويتر»: «مستر، لديّ كلمات امتنان لهذه المرة التي كنت فيها مدربنا، شكرا جزيلا لتفانيك ولجعلي لاعبا أفضل كل يوم، وشكر لجميع معاونيك الذين كانوا بجانبنا طوال هذه السنوات، وأتمنى لكم التوفيق، وبالتأكيد سنلتقي مرة أخرى في المستقبل».

أما كريم بنزيما فقال عبر «تويتر»: «شكرا لك أخي على كل ما قدمته لي على المستوى الفردي والجماعي.. أنا فخور بأنني تمكنت من المضي قدما والتطور برفقة شخص مثلك. أراك قريبا».

وعلق رافائيل فاران: «منذ وصولي إلى مدريد قبل عشر سنوات، كنت أكثر من مجرد مدرب ومعلم. لقد ساعدتني في التطور كلاعب وكرجل. لقد تمكنت من قيادة هذا الجيل الذهبي إلى القمة عدة مرات، لا أستطيع أن أشكرك بما يكفي على كل النصائح التي قدمتها لي، داخل الملعب وخارجه. شكرا مرة أخرى. حظا سعيدا وأراك قريبا».

ونشر كورتوا: «إنه لشرف كبير أن يكون لديّ مدرب أسطورة مثلك، أشكرك على كل ما علمته لي، والثقة التي منحتها لي، وما فزنا به معا، وآمل أن نلتقي مرة أخرى، وأتمنى لك الأفضل».

فيما ودع كروس مدربه زين الدين زيدان، قائلا: «لقد كان من دواعي سروري العمل معك، شكرا زيزو».

وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن، اليوم الخميس، استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، من منصبه كمدرب للفريق، بعد أيام من تجريده من لقب الليغا من قبل جاره أتلتيكو.

وقال النادي الملكي، في بيان، إن ريال مدريد يعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء ولايته الحالية مدربا لنادينا، مؤكدا المعلومات التي تداولتها الصحافة الإسبانية خلال الأيام الماضية.

يذكر أن المدرب الفرنسي أنهى فترته الثانية مع ريال مدريد، الذي سبق أن قاده إلى لقب الدوري في مناسبتين، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ودور الـ32 في كأس ملك إسبانيا، لينهي الموسم خالي الوفاض لأول مرة في 11 عاما.