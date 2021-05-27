الأكثر تحقيقا للبطولة.. أوناي إيمري ملك متوج على عرش الدوري الأوروبي

أوناي إيمري. (تويتر)

كتب المدير الفني لفريق فياريال، المدرب الإسباني أوناي إيمري، اسمه بأحرف من نور في تاريخ بطولة الدوري الأوروبي، بعد أن قاد فريقه للقب للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز فياريال على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح (11-10)، في المباراة الماراثونية، التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب إنيرجا في مدينة جدانسك البولندية في نهائي المسابقة للموسم الحالي 2020-2021.

ونجح المدرب الإسباني أوناي إيمري في الانفراد بالرقم القياسي كأكثر المدربين تحقيقا لبطولة الدوري الأوروبي عبر التاريخ، حيث حقق لقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات مع إشبيلية في 3 مواسم متتالية وهي 2013-14 و2014-15 و2015-16 ثم حققها مع فياريال في 2020-21، بينما فشل في تحقيقها مع أرسنال في 2018-19، وتخطى إيمري المدرب الإيطالي جيوفاني تراباتوني الذي حققه مرتين مع يوفنتوس ومرة مع إنتر ميلان.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها نهائي الدوري الأوروبي للأشواط الإضافية منذ نسخة موسم 2013-2014، حين فاز إشبيلية بقيادة أوناي إيمري على بنفيكا بركلات الترجيح.