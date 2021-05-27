ريال مدريد يعلن استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان

زين الدين زيدان. (إنترنت)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، من منصبه كمدرب للفريق، بعد أيام من تجريده من لقب الليغا من قبل جاره أتلتيكو.

وقال النادي الملكي في بيان إن ريال مدريد يعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء ولايته الحالية مدربا لنادينا، مؤكدا المعلومات التي تداولتها الصحافة الإسبانية خلال الأيام الماضية.

يذكر أن المدرب الفرنسي أنهى فترته الثانية مع ريال مدريد، الذي سبق أن قاده إلى لقب الدوري في مناسبتين، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ودور الـ32 في كأس ملك إسبانيا، لينهي الموسم خالي الوفاض لأول مرة في 11 عاما.