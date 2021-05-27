بركلات ترجيح ماراثونية (11-10).. فياريال بطلا للدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

فياريال بطلًا للدوري الأوروبي على حساب اليونايتد بركلات الترجيح. (إنترنت)

توج فريق فياريال الإسباني، بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه في المباراة النهائية على مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح (11- 10) بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وافتتح فياريال التسجيل عبر جيرارد مورينو في الدقيقة (29)، وعدل مانشستر يونايتد النتيجة عبر إدينسون كافاني في الدقيقة (55).

ولجأ الفريقيان لشوطين إضافيين لحسم نتيجة المباراة ومن ثمّ اللقب، ولكن لم يشهد الشوطين الثالث والرابع أي تغيّر في النتيجة ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.

وسجل لفياريال: مورينو - رابا- ألكاسير- ألبرتو مورينو- باريخو- جوميز- ألبيول- كوكولين- جاسبار- توريس- رولي.

بينما سجل لليونايتد: ماتا- تيليس- فيرنانديز- راشفورد- كافاني- فريد- جيمس- شاو- تاونزيبي- ليندلوف وأهدر دي خيا.

وبهذه النتيجة يضمن الفريق الإسباني مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فياريال بطلًا للدوري الأوروبي على حساب اليونايتد بركلات الترجيح. (تويتر)

فياريال بطلًا للدوري الأوروبي على حساب اليونايتد بركلات الترجيح. (تويتر)

فياريال بطلًا للدوري الأوروبي على حساب اليونايتد بركلات الترجيح. (تويتر)

فياريال بطلًا للدوري الأوروبي على حساب اليونايتد بركلات الترجيح. (تويتر)