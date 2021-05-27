بركلات ترجيح ماراثونية (11-10).. فياريال بطلا للدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 12:03 صباحا
فياريال بطلًا للدوري الأوروبي على حساب اليونايتد بركلات الترجيح. (إنترنت)

توج فريق فياريال الإسباني، بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه في المباراة النهائية على مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح (11- 10) بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وافتتح فياريال التسجيل عبر جيرارد مورينو في الدقيقة (29)، وعدل مانشستر يونايتد النتيجة عبر إدينسون كافاني في الدقيقة (55).

ولجأ الفريقيان لشوطين إضافيين لحسم نتيجة المباراة ومن ثمّ اللقب، ولكن لم يشهد الشوطين الثالث والرابع أي تغيّر في النتيجة ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.

وسجل لفياريال: مورينو - رابا- ألكاسير- ألبرتو مورينو- باريخو- جوميز- ألبيول- كوكولين- جاسبار- توريس- رولي. 

بينما سجل لليونايتد:  ماتا- تيليس- فيرنانديز- راشفورد- كافاني- فريد- جيمس- شاو- تاونزيبي- ليندلوف وأهدر دي خيا.

وبهذه النتيجة يضمن الفريق الإسباني مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فياريال بطلًا للدوري الأوروبي على حساب اليونايتد بركلات الترجيح. (تويتر)
فياريال بطلًا للدوري الأوروبي على حساب اليونايتد بركلات الترجيح. (تويتر)
فياريال بطلًا للدوري الأوروبي على حساب اليونايتد بركلات الترجيح. (تويتر)
فياريال بطلًا للدوري الأوروبي على حساب اليونايتد بركلات الترجيح. (تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يطلب تقريرا استخباراتيا عن منشأ «كوفيد-19» خلال 90 يوما
دولى
«الأهلي بنغازي» يصعد للمركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز
رياضة محلية
عبدالرحمن السويحلي: هناك من يرى أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة «خطر» على ليبيا...
ليبيا
مقررة اللجنة القانونية: هناك إرادة شعبية كبيرة لانتخاب الرئيس بشكل مباشر
ليبيا
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
تجنبا للسيناريو التونسي.. الشاهد ينصح الليبيين بتحديد شكل النظام والدستور أولا
ليبيا
وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
ليبيا
«أبل» ترفض طلب «فيسبوك» حذف التقييمات السلبية التى منحها نشطاء مؤيدون لفلسطين ...
دولى
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
انقسام «المركزي».. تفاؤل حذر من الغويل ومطالب بانتخاب محافظ جديد
ليبيا
«ليبيا تقلب الصفحة».. «الأزمات الدولية» ترصد أهم تحديين قبل الانتخابات
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشؤون الاجتماعية» توضح كيفية تحديث البيانات المصرفية لمنحة الزوجة والأولاد (رابط)