«إنتر» يعلن رسميا رحيل مدربه أنطونيو كونتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 08:18 مساء
كونتي. (تويتر)

أعلن نادي إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، مغادرة مدربه أنطونيو كونتي، إثر اتفاق متبادل بين الطرفين، بعد أيام من قيادته إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ العام 2010.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للفريق الإيطالي أن إنتر يؤكد أنه توصل إلى اتفاق مع أنطونيو كونتي لإنهاء عقده بالتراضي.

وأتم البيان: «يشكر النادي بأكمله كونتي على العمل الاستثنائي الذي قام به وقيادته الفريق لحصد لقب الدوري للمرة 19، وسيظل كونتي دائما جزءا من تاريخ النادي».

وتولى كونتي تدريب «إنتر ميلان» في شهر مايو العام 2019، وبحسب ما ذكرته جريدة «لا غازيتا ديلو سبورت»، فإن كونتي يرغب في إنهاء عقده مع «إنتر ميلان» وتوديع الدوري الإيطالي، لافتة إلى أن البالغ من العمر 51 عاما غير مقتنع بخطة النادي لخفض التكاليف في الموسم المقبل.

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