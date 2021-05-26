«بروسيا دورتموند» يمنح الضوء الأخضر لرحيل سانشو

سانشو. (تويتر)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي «بروسيا دورتموند» الألماني، منح الضوء الأخضر لرحيل اللاعب جادون سانشو في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وكان سانشو ارتبط بخطوة الرحيل عن النادي الألماني في الصيف الماضي، بعد اهتمام «مانشستر يونايتد» بالحصول على خدماته.

وقاتل «مانشستر يونايتد» من أجل ضم سانشو، وقدم أكثر من عرض، ولكن «بروسيا دورتموند» تمسك بمطالبه المالية الباهظة.

ورفض «مانشستر يونايتد» دفع المبلغ المطلوب لشراء سانشو في تلك الفترة، الذي كان يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.

ولكن جريدة «بيلدء» الألمانية، ذكرت، وفقًا لـ«جول» أن الوضع قد تغير في الوضع الحالي، حيث إن «بروسيا دورتموند» لن يمانع في رحيل جادون سانشو هذا الصيف.

وأشارت إلى أن إدارة «دورتموند» أبلغت سانشو بأنه يتمتع الآن بحرية الرحيل عن «سيجنال إيدونا بارك» في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت بأن «بروسيا دورتموند» أبدى ترحيبه التام برحيل اللاعب الإنجليزي، حال تلقي العرض المالي المناسب.

وربما يوافق «دورتموند» على الاستغناء عن خدمات سانشو مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، مع الأخذ في الاعتبار الآثار السلبية التي تعانيها الأندية بسبب فيروس «كورونا».

وما زال سانشو متواجدًا على رادار «مانشستر يونايتد» في الوقت الحالي، وكذلك يُعد هدفًا بالنسبة لـ«تشيلسي.»