صراع اللقب الأوروبي: مانشستر يستهدف البطولة الرابعة.. وفياريال يحلم بالأولى

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 06:00 مساء
فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. (إنترنت)

تنطلق ليلة الأربعاء مباراة نهائي الدوري الأوروبي، التي تجمع «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، مع نظيره «فياريال» الإسباني، على أرضية ملعب «بي جي إي أرينا غدانسك» في بولندا.

وسيطر التعادل دون أهداف على المواجهات الأربع التي جمعت «مانشستر يونايتد» و«فياريال» قبل مواجهتهما اليوم في نهائي الدوري الأوروبي.

ويخوض الشياطين الحمر المواجهة بدوافع تحقيق البطولة الرابعة على المستوى الأوروبي، إذ كان آخر تتويج له العام 2017 تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينييو، بينما «فياريال» دوافعه تتمثل في تحقيق لقبه الأوروبي الأول، إذ لم يسبق له التتويج بأي لقب كبير في تاريخه.

ويتطلع النرويجي أولي سولشاير مدرب «مانشستر يونايتد» للظفر بلقبه الأول كمدرب، أما الإسباني يوناي إيمري مدرب «فياريال» فيتطلع إلى أن يصبح أول مدرب في التاريخ يتوج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي أو الدوري الأوروبي أربع مرات، إذ سبق له اعتلاء منصة التتويج بالبطولة ثلاث مرات عندما كان مدربا لـ«أشبيلية».

وتشكل المباراة الفرصة الوحيدة أمام «فياريال» للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن احتل المركز السابع في الدوري الإسباني، وهو ما يشكل حافزا إضافيا للفريق الإسباني، بينما ضمن «مانشستر يونايتد» التأهل بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري.

وتمنى سولشاير أن يكون اليوم بداية لعودة البطولات لليونايتد بقوله: «هذه ليلة كبيرة بالنسبة لنا، ربما تكون نقطة انطلاق لشيء أفضل.  هذا الفريق يملك مستقبلا مشرقا، إنه فريق شاب تمت إعادة بنائه خلال الأعوام القليلة الماضية. أتمنى أن تكون هذه بداية لعودة البطولات».

من جهته، شدد إيمري على أن فريقه سيكافح من أجل اللقب، مضيفا: «نستحق خوض هذا النهائي وسنقدم أفضل ما لدينا. خبرتي في مثل هذه المباريات ستكون عاملا مهما للفريق».

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