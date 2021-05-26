اعتداء على جماهير مانشستر يونايتد ومنع رئيس فياريال من حضور نهائي «يوروبا ليغ»

لقطات من الاعتداء على جماهير مانشستر يونايتد (إنترنت)

ذكرت جريدة «لا غازيتا فيبورتشا» نقلاً عن الشرطة المحلية أن مجموعة من مشجعي مانشستر يونايتد تعرضوا للاعتداء في رصيف مطعم، مساء أمس الثلاثاء، خلال زيارة مدينة غدانسك البولندية قبل خوض نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ»، اليوم الأربعاء.

ودانت رئيسة بلدية المدينة ألكسندرا دولكيفيتش، الاعتداء على مجموعة من المشجعين يتراوح عددهم بين 20 و30 مشجعا، وكتبت في بيان على «فيسبوك» أن غدانسك مدينة ترحب بالجميع، ولا مجال فيها للعنف، بحسب ما نقلته «رويترز».

وأضافت: «إلى مشجعي مانشستر يونايتد وفياريال الأعزاء، وكل الضيوف القادمين إلى غدانسك، أنتم دائما موضع تقدير ونحن نرحب بكم في مدينتنا»، وقال شهود عيان إن المعتدين كانوا يرددون اسم الفريق المحلي لكرة القدم «ليخيا»، وأعلنت الشرطة أنها تحلل لقطات فيديو ومن المتوقع أن تعتقل بعض الأشخاص.

وتم السماح بحضور 9500 مشجع في استاد غدانسك لمتابعة نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الأربعاء، ويتضمن ذلك سفر ألفي مشجع على الأقل من إسبانيا وبريطانيا.

في الوقت نفسه، لن يتمكن رئيس فياريال، فرناندو رويغ، من حضور نهائي الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، بعد أن قال منظمون بالاتحاد الأوروبي «يويفا»، إنه لن ينضم لمقر الفريق في غدانسك، عقب تعافيه أخيرا من «كوفيد-19».

قال فياريال في بيان في يوم المباراة النهائية: «رويغ سافر إلى غدانسك في بولندا عبر طائرة خاصة، والتزم القواعد الصحية، لكن يويفا يرى أنه لم يمر وقت كافٍ منذ إصابته بالفيروس، بما يسمح له بالاختلاط مع الفريق».

وأوضح النادي الإسباني: «نظرا لأنه من المستحيل أن يشاطر الرئيس هذه الفرصة التاريخية من الداخل مع بقية الفريق المسافر، قرر العودة إلى إسبانيا»، وأصبح مؤسس سلسلة متاجر ميركادونا، رئيسا لـ«الغواصات» في 1997، وساعده في الصعود إلى مصاف أندية القمة في إسبانيا.