يوم الرحيل في يوفنتوس وإنتر.. وصفقات الـ90 مليون يورو تغضب وتبعد كونتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 04:45 مساء
أنتونيو كونتي (فوتبول إيطاليانو)

كشف «يوفنتوس» الإيطالي رحيل المدير الرياضي فابيو باراتيتشي عن النادي بعد مسيرة دامت 11 عامًا، حيث نشر اليوفي بيانًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، أعلن فيه أنه وبعد مرور 11 موسمًا مع فريق «السيدة العجوز» فإن المدير الرياضي ياراتيتشي سيرحل عن النادي بعد نهاية عقده، الذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل.

وكان فابيو انضم إلى «يوفنتوس» منذ 11 موسما قادمًا من «سامبدوريا»، وتدرج في عدد من المناصب حتى وصل لمنصب المدير الرياضي، وعبر أندريا أنييلي رئيس النادي عن فخره بالفترة التي قضاها باراتيتشي بين جدران قلعة «السيدة العجوز»، مؤكدًا أنه جاء الوقت ليشكره النادي على كل ما قدمه، ومن المقرر أن يشهد الجمعة الموافق 4 يونيو مؤتمرًا صحفيًا لرئيس النادي وباراتيتشي، بحسب ما نقله موقع «يلاكورة».

في الوقت نفسه زعمت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن المدير الفني الفائز مؤخرا مع «إنتر ميلان» ببطولة الدوري الإيطالي أنتونيو كونتي يدرس الرحيل عن «نيراتزوري»، بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب الدوري الإيطالي «الكالتشيو».

وتولى كونتي تدريب «إنتر ميلان» في شهر مايو العام 2019، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع «نيراتزوري» بنهاية الموسم المقبل، وبحسب ما ذكرته جريدة «لا غازيتا ديلو سبورت»، فإن كونتي يرغب في إنهاء عقده مع «إنتر ميلان» وتوديع الدوري الإيطالي، لافتة إلى أن البالغ من العمر 51 عاما غير مقتنع بخطة النادي لخفض التكاليف في الموسم المقبل.

وأوضحت الجريدة أن إنتر يدرس خفض التكاليف في النادي، حيث يرغب في بيع لاعبين بقيمة 90 مليون يورو بجانب خفض الرواتب بنسبة 15%، ولفتت التقارير إلى أن كونتي لم يجتمع حتى الآن مع مسؤولي النادي، وتم التواصل عبر الهاتف، وسط شكوك حول مستقبل المدرب الإيطالي في «إنتر».

من جانبها أشارت جريدة «كوريري ديلو سبورت» إلى أن بدائل كونتي في «إنتر» قد تكمن في ماسيمليانو أليغري، كما تم ذكر اسمي سينيسا ميهايلوفيتش، وباولو فونسيكا وماوريسيو ساري كمرشحين محتملين لخلافته.

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