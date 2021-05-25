السماح بحضور الجماهير نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 01:54 مساء
كأس دوري أبطال أوروبا. (تويتر)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن السماح لـ16.500 متفرج بحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم السبت المقبل، في ملعب دو دراجاو بمدينة بورتو البرتغالية.

وذكر (يويفا)، اليوم الثلاثاء، أن السلطات البرتغالية أكدت أن 33% من سعة الملعب البالغة نحو 50 ألف ستستقبل الجماهير في المباراة النهائية، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الاتحاد الأوروبي للعبة أنه تم تخصيص 6000 تذكرة لجماهير مانشستر سيتي وتشيلسي.

وكان من المفترض إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في العاصمة التركية اسطنبول، لكن تم نقلها فيما بعد إلى مدينة بورتو البرتغالية بسبب قواعد السفر المفروضة بسبب أزمة «كورونا».

وكانت بريطانيا قد أضافت تركيا إلى «القائمة الحمراء» للسفر، وذلك بسبب ارتفاع أعداد المصابين بعدوى «كورونا» هناك، وهذا يعني أن العائدين إلى البلاد يجب عليهم قضاء فترة حجر صحي لمدة عشرة أيام.

وللعام الثاني على التوالي تصبح اسطنبول غير مهيأة لاستضافة حدث نهائي دوري الأبطال بسبب الأزمة الصحية العالمية، في الوقت الذي تدخلت فيه البرتغال.

في الموسم الماضي، نظمت العاصمة البرتغالية لشبونة بطولة دوري أبطال مصغرة توج بها بايرن ميونيخ الألماني الذي تغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.

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