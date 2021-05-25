رسميا.. مودريتش يجدد رحلته مع ريال مدريد حتى 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 01:24 مساء
مودريتش. (تويتر)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن توقيع لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش على عقد جديد مع الفريق.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسباني أن لاعب الوسط الكرواتي سيظل في صفوف الفريق الملكي حتى نهاية يونيو من العام المقبل.

وظهر مودريتش رفقة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، مع قميص ريال مدريد الذي كتب عليه من الخلف العام 2022.

وكان مودريتش قد انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي في صيف العام 2012، حيث حقق لقب الدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وكان ريال مدريد قد أنهى الموسم المنتهي من الدوري الإسباني في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد الذي توج باللقب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
واشنطن تنصح بعدم السفر إلى اليابان مستضيفة الألعاب الأولمبية بسبب «كورونا»
دولى
مولر يشيد بإنجاز رونالدو التاريخي
رياضة عالمية
شخصيات ليبية ترفض القاعدة الدستورية: مسار الاستفتاء هو الطريق الأقصر لإنهاء ...
ليبيا
سلاح الجو البيلاروسي: طاقم طائرة «راين إير» قرر من تلقاء نفسه الهبوط في مينسك
دولى
دراسة: الكلاب يمكنها كشف «كوفيد» في المطار
علوم وتكنولوجيا
السعودية تشدد الخناق على معارضي التطعيم لاستئناف السياحة وبرامج الترفيه
اقتصاد
«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10% من السكان ضد «كورونا» بحلول سبتمبر
دولى
وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
ليبيا
إدارة قضايا الدولة: الحصول على حكم ضد شركة «دي إس» الإماراتية للإنشاءات
ليبيا
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
كل ما تحتاج معرفته عن «الفطر الأسود»
طب وصحة
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء