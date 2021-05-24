رسميا.. غوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 10:48 مساء
جوارديولا. (تويتر)

اختارت رابطة المدربين في إنجلترا بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أفضل مدرب هذا الموسم، اليوم الإثنين، بعد أن قاد فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لثالث مرة في أربع سنوات.

وأنهى سيتي الموسم بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني وفاز أيضا بكأس الرابطة للمرة الرابعة تواليا، بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير 1-0 على ملعب ويمبلي في أبريل.

ونال المدرب الإسباني الجائزة للمرة الثانية بعد تكريمه عقب موسم 2017-2018 الذي حطم فيه سيتي الأرقام القياسية حين فاز بلقب الدوري، وأصبح أول نادٍ في دوري الأضواء يصل إلى 100 نقطة.

وتفوق غوارديولا في التصويت على مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد ودانييل فاركه مدرب نوريتش سيتي وديفيد مويز مدرب وست هام وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي ليفوز بجائزة الأسطورة أليكس فيرجسون.

وقال غوارديولا :«السعادة لا تسعني لحصولي على هذه الجائزة للمرة الثانية لكني ما كنت لأحقق هذا الإنجاز دون مساعدة مجموعة من أفضل العاملين واللاعبين المحترفين في كرة القدم».

وتابع: «اللاعبون قدموا موسما رائعا، لم تفتر عزيمتهم أبدا رغم أننا واجهنا أكثر المواسم تحديا في تاريخي المهني، والطاقم الفني المعاون أيضا يستحق كل الإشادة، وأهدي لهم هذه الجائزة».

وسيلتقي سيتي مع تشيلسي في نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل.

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