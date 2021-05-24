بعد رحيله عن السيتي.. 4 أندية تنافس برشلونة على ضم أغويرو

نجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو. (تويتر)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن «برشلونة» ليس النادي الوحيد الطامح في الحصول على خدمات سيرجيو أغويرو، نجم «مانشستر سيتي» السابق، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت جريدة «ذا صن»، وفقًا لـ«كورة» إن هناك 5 أندية تسعى لضم أغويرو هذا الصيف، أبرزها وأقربها «برشلونة».

وأضافت الجريدة، أن أندية «نيويورك سيتي»، «باريس سان جيرمان»، «يوفنتوس» و«تشيلسي» ترغب هي الأخرى في ضم أغويرو.

وخاض أغويرو آخر مبارياته مع «مانشستر سيتي» على ملعب «الاتحاد» أمس الأحد، أمام «إيفرتون»، ونجح في تسجيل هدفين.

وأعلن «مانشستر سيتي» قبل عدة أسابيع، رحيل أغويرو عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري، لتدور عديد التكهنات حول مستقبله.

ومع ذلك، صرح بيب غوارديولا، المدير الفني لـ«مانشستر سيتي»، أن أغويرو قريب من التوصل لاتفاق مع «برشلونة»، على الانتقال لصفوفه من الموسم المقبل.